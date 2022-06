Die evangelische Kirchengemeinde Wandersleben im Kreis Gotha möchte mit dem Menantes-Literaturpreis das Leben und Wirken des in Wandersleben geborenen Dichters würdigen und in Erinnerung halten. 2006 wurde der Preis für erotische Dichtung das ersten Mal vergeben und fand in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt.