Das Nachhilfeprojekt in Gotha bietet der Jugendmigrationsdienst bereits seit 2022 an. Projektarbeitern Petra Ng'uni erzählt: "Eigentlich hat es angefangen unter dem Titel 'Aufholen nach Corona'. Damals habe ich gemerkt, dass die Kinder durch das Homeoffice einige Defizite hatten und die Eltern nicht helfen konnten." Das Projekt habe direkt eine große Resonanz gehabt, sodass es bis heute weiterläuft.

Beispielsweise Samer Alabdullah aus Syrien. Er ist 23 Jahre alt und macht gerade sein Abitur am Wirtschaftsgymnasium. Er hilft gerne den Kindern bei den Hausaufgaben, denn er hatte es früher selbst schwer in der Schule, nachdem er nach Deutschland kam. Weil er die Sprache nicht richtig konnte, habe er anfangs auch keine guten Noten geschrieben.

"Ich habe gesehen, dass die Kinder hier genau die gleichen Umstände erleben, die ich erlebt habe. Deswegen möchte ich den Kindern helfen, diese Schwierigkeiten zu bewältigen, damit sie in Zukunft auch gut Deutsch sprechen und ihre Hausaufgaben selbst erledigen können", so der 23-Jährige.

Eigentlich sollte die Nachhilfe erst für Kinder ab der fünften Klasse angeboten werden. Mittlerweile seien auch viele Grundschüler dabei, erzählt Petra Ng'uni. "Das hat sich so entwickelt. Die Kinder kommen ja nicht erst ab der fünften Klasse in die Schule. Es ist wichtig, dass sie von Anfang an Hilfe bekommen beispielsweise bei den Hausaufgaben. Damit das mit der Sprache und der Integration auch besser klappt", so die Projektarbeiterin.