Bruder Marcus kann ähnliches berichten. Er hat in Darmstadt studiert und ist dann nach Düsseldorf gezogen. Thüringen kommt bei seinen Freunden und Bekannten von dort praktisch nicht vor. "Wenn ich aber Schneeschuhwandern bin oder mit dem Fahrrad unterwegs in Thüringen und Bilder in den 'Status' stelle, schreiben mir die Leute: Bei euch ist es ja doch ganz schön und nicht so dunkel".

Bei euch ist es ja doch ganz schön. Gründer Marcus

Doch als die Menschen aus Deutschland wegen Corona nur in Deutschland Urlaub machten, standen im Osten "maximal die Ostsee und eventuell noch das Elbsandsteingebirge auf der Liste der Reiseziele", so Marcus. Dabei hat Thüringen "so schöne Ecken und etwas zu bieten. Ich hoffe, viele werden Thüringen bald aus einem anderen Blickwinkel sehen", sagt er. Viel Holz, viel Grün: In Haina im Landkreis Gotha sind die drei Gründer auf die Idee mit der Holzmode gekommen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Modemacher als Zweitjob

Denise und ihr Bruder sind seit Kindertagen mit Jacob befreundet. Marcus ist nach dem Studium nun wieder nach Haina gezogen, arbeitet hauptberuflich in der neuen Firma. Seine Schwester Denise und ihr gemeinsamer Freund Jacob stecken auch viel Liebe und Zeit in das junge Unternehmen, haben aber noch andere Jobs. Denise hat BWL studiert und arbeitet nun in Mannheim. Jacob ist Vermessungsingenieur. Die Arbeit an der Kleidung für ihn, den Qualitätsfanatiker mit Händchen für die Stoffe und den Schnitt, ist die Arbeit an der Mode "ein absolut kreativer Ausgleich. An den Motiven zu feilen, an den Schnitten - ein sehr schönes Hobby", so Jacob. Kann man mit stolzer Brust tragen: Die Bratwurst als Symbol für Thüringen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck