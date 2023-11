Auf Schloss Friedenstein in Gotha ist eine mehr als 100 Jahre alte Flaschenpost entdeckt worden. Wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) am Donnerstag mitteilte, ist die beschädigte Glasflasche von Forschern und Handwerkern bei Vorbereitungen für Sanierungsmaßnahmen im Westturm des Barockschlosses beim Sockel einer Säule in einer kleinen Kammer gefunden worden. In der Flasche habe eine handgeschriebene Nachricht aus dem Jahr 1891 gesteckt.