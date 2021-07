Rund 900 Menschen machen in diesem Jahr Urlaub in der "Zeltstadt".

Rund 900 Menschen machen in diesem Jahr Urlaub in der "Zeltstadt".

Rund 900 Menschen machen in diesem Jahr Urlaub in der "Zeltstadt". Bildrechte: MDR/Lisann Ruhe/Christusdienst

Unter dem Motto "Mut:Ausbruch" hat am Freitagmorgen in Neufrankenroda im Landkreis Gotha die "Zeltstadt 2021" begonnen. Angereist sind nach Angaben der Veranstalter knapp 900 Camper aus ganz Deutschland. Bis zum 6. August verbinden sie Campingurlaub mit Angeboten rund um den christlichen Glauben. Neben Bibelarbeiten, Vorträgen und Gottesdiensten werden in der Zeltstadt zahlreiche Seminare angeboten.

Die Zeltstadt findet auf dem Gelände der Familienkommunität Siloah bereits zum 20. Mal statt. Im letzten Jahr musste sie wegen der Coronapandemie abgesagt werden. In den Vorjahren reisten etwa 2.400 Teilnehmer an. Die Zeltstadt ist ein Projekt des Vereins Christusdienst in Zusammenarbeit mit der Familienkommunität Siloah und dem Gemeindedienst der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM).