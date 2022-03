Die Arbeiterinnen und Arbeiter verbreiten immer wieder leise surrende Geräusche beim Baumschnitt. Was an eine Gürteltasche erinnert, ist in Wirklichkeit ein Akku, der eine elektrische Ast-Schere antreibt. Mit der schneiden derzeit etwa 30 Saisonkräfte aus Polen bei Gierstädt überflüssige Triebe von den Obstbäumen des Betriebs Fahner Obst. Über den Sommer bis in den Herbst hinein heuert der Betrieb zu den eigenen 150 Mitarbeitern noch bis zu 250 Saisonkräfte an. Die arbeiten für den Mindestlohn - und der wird in diesem Jahr noch zwei Mal steigen. Auf 10,45 Euro im Juli, auf 12 Euro ab Oktober.