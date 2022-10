Die Paulaner-Brauerei-Gruppe will den Standort Gotha der Oettinger-Brauerei übernehmen. Nach Oettinger-Angaben von Montag wurde der Vertrag am Freitag unterschrieben. Am Montag wurden die Mitarbeiter informiert. Der Vertrag sieht vor, dass der Brauereistandort zum Ende des Jahres an Paulaner übergeht. Zum Kaufpreis haben beide Seiten nach eigenen Angaben Stillschweigen vereinbart. Das Bundeskartellamt muss der Übernahme noch zustimmen.