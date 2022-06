Vertreter der Regionalpolitik sowie der lokale Oettinger-Betriebsrat wollen für einen Erhalt des Brauereistandorts in Gotha kämpfen. Betriebsrat Volker Ackermann sagte, die rigorose Ablehnung eines Verkaufs oder Teilverkaufs des Gothaer Standorts durch die Oettinger Zentrale habe ihn sehr verwundert und enttäuscht.

Der Betriebsrat will nun eine Firma beauftragen, die Geschäftszahlen für den Standort Gotha zu prüfen. Bislang fehle verlässliches Zahlenmaterial, welches die Schließung rechtfertige.

Die Bayrische Oettinger Brauereigruppe hatte am Mittwoch angekündigt, den Standort Gotha zum Jahresende zu schließen. Von den mehr als 200 Mitarbeitern sollen nur 24 am Standort bleiben. Laut Unternehmen hat sich Bierabsatz in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt.