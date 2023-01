Zum Bierbrauen ist Mangold eher zufällig gekommen. Nach der Schule wusste er nicht, was er mal werden möchte, und hat sich als Speditionskaufmann bei Oettinger beworben.

Damals wurde in dem Bereich aber niemand eingestellt. Stattdessen wurde ihm eine Lehre als Bierbrauer angeboten. So hat er seine Leidenschaft gefunden.

Sein Beruf geht Mangold im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. "Ich habe an meinem Körper die Sachen tätowiert, die mir wichtig sind im Leben. Da sind meine Kinder dabei, da ist mein Beruf dabei." Er stehe morgens gerne auf, um arbeiten zu gehen. Er habe einfach Freude daran, Bier zu brauen.

Mangold erzählt, dass er den 8. Juni 2022 nicht vergessen wird. An dem Tag habe er erfahren, dass Oettinger den Standort in Gotha schließen wird. In ihm habe sich der Wille festgesetzt, dagegen zu kämpfen.