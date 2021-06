Mit einem Weltrekordversuch wollen die Städte Ohrdruf und Gotha in Thüringen in das 95. Bachfest starten: Am 26. August sollen zum Auftakt des coronabedingt nur viertägigen Festes an 95 Orten gleichzeitig Orgeln erklingen, wie die KulTourStadt Gotha GmbH am Donnerstag mitteilte. Von Altenbergen über Laucha und Tonna bis Wolfsbehringen sollend die Klänge zu hören sein. So viele gleichzeitig spielende Orgeln gab es noch nicht, sagte eine Sprecherin. Man hoffe, einen Guinness-Weltrekord zu erspielen.