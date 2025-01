In der Nacht zum Freitag haben bislang unbekannte Täter in Ohrdruf im Landkreis Gotha einen Geldautomaten am Marktplatz gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein bisher nicht identifizierter Stoff verwendet, der auch das Gebäude beschädigte. Aus Sicherheitsgründen wurden die Wohnungen in dem Haus evakuiert.