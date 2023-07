Zwischen Gotha und Ohrdruf sollen ab Herbst wieder Güterzüge rollen. Jörn Schneider von der Betreibergesellschaft "Zossenrail" sagte MDR THÜRINGEN, das Unternehmen rechne in den nächsten Monaten mit den noch ausstehenden Genehmigungen für Güter-Fahrten auf dem Teilstück der stillgelegten Ohratalbahn.

In den vergangenen Monaten wurden laut Schneider die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die zwölf Kilometer lange Strecke zwischen Emleben und Ohrdruf wiederzubeleben. Bereits im vergangenen Jahr war die erste Bestandsaufnahme erfolgt. Im Zuge dessen wurden Bahnübergänge repariert, die Gleise von Grünschnitt befreit und überprüft. Die Weichen wurden auf Handbetrieb umgestellt. Für die Reaktivierung der Strecke hat "Zossenrail" etwa 100.000 Euro investiert. Thüringen hat das Vorhaben laut Schneider mit knapp 200.000 Euro unterstützt.

Der Güterverkehr soll laut Schneider in erster Linie für den Holztransport genutzt werden. Durch den Borkenkäferbefall im Thüringer Wald würden derzeit große Mengen an Holz aus dem Wald geholt. Bisher fehle es jedoch an Ladestellen, um die Mengen abtransportieren zu können.