In Ohrdruf im Kreis Gotha ist am Dienstag ein neuer Solarpark auf einer ehemaligen Mülldeponie offiziell ans Netz gegangen. Fast 9.000 Solarmodule stehen nördlich der Stadt ganz in der Nähe des Truppenübungsplatzes der Bundeswehr. Sie sollen nach Angaben der Stadtverwaltung nahezu vier Millionen Kilowattstunden Strom aus Sonnenenergie erzeugen. Damit könnten mehr als 1.000 Haushalte in Ohrdruf versorgt werden. Außerdem würden jährlich rund 2.300 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden - das sind die Emissionen von knapp 1.500 Autos, hieß es.