Thüringen wird kein neues Klimaschutz-Programm für den Wald auflegen. Forstministerin Susanna Karawanskij (Linke) sagte bei der Mitgliederversammlung der privaten Waldbesitzer in Ohrdruf, im Haushalt für 2022 sei ein solches Förderprogramm nicht mehr eingeplant. Das sei der angespannten Haushaltslage geschuldet.

Jetzt sei der Bund in der Pflicht, sagte Karawanskij. Nach ihren Angaben haben die Agrarminister der Länder den Bund dazu aufgefordert, im nächsten Jahr ein deutschlandweites Programm mit einem Volumen von 200 Millionen Euro aufzulegen. Sollte der Bund nicht aktiv werden, müsse das Land versuchen, nachzusteuern.

Wegen eines Überangebots an Schadholz seien keine guten Preise mehr zu erzielen. Auch die gestiegenen Preise für Schnittholz kämen nicht beim Waldbesitzer an. Rund 36.000 Hektar Wald stünden kahl und müssten neu bewaldet werden. Der Zustand der Thüringer Wälder ist auch nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums "besorgniserregend": Trockenheit und Borkenkäferbefall hätten die Wälder in Mitleidenschaft gezogen. Die Waldbesitzer seien mit der Wiederaufforstung geschädigter Flächen finanziell überfordert. Denn die Kosten pro Hektar lägen bei bis zu 15.000 Euro. "Das wird eine Mammutaufgabe", sagte Heyn.