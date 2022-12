Welche Produkte konkret in Gotha künftig produziert werden, werde derzeit geprüft. Der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass Paulaner möglicherweise in Gotha eine neue Biermarke etablieren will. Der Münchener Braukonzern wollte das zunächst aber nicht bestätigen. Paulaner produziert unter anderem das gleichnamige Bier "Paulaner" und "HackerPschorr"-Getränke. Zudem ist Paulaner der größte Spezi-Produzent der Welt.