Durch das Schiebefenster des kleinen Schalters sind schon manche Gegenstände von unschätzbarem persönlichem Wert gewandert: "Wenn jemand seinen Ehering abmacht, kann man sich schon vorstellen, wie schwer das für denjenigen ist", sagt André Steinbrück, der als Pfandleiher in Gotha-Uelleben arbeitet. Auch wenn der Panzerglas-Schalter keine Nähe zum Kunden zulässt, ist der Geschäftsmann in solchen Fällen dann doch erstmal Mensch: "Ich erkläre dann, dass der Ring ja weiterhin im Besitz des Verleihers bleibt und ich ihn sicher im Safe für ihn verwahre." André Steinbrück hinter der Panzerglasscheibe. In der Regel kommen die Verleiher mit kleineren Wertgegenständen ins Pfandleihhaus. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Solche emotionalen Szenen gebe es aber eher selten, berichtet Steinbrücks Geschäftspartner Matthias Horn. Viel häufiger sind die Kunden froh über das Pfandleihgeschäft: "Die Leute, die hier herkommen, sind wirklich glücklich, dass es uns gibt, weil wir den Menschen aus der Patsche helfen." Vor Kurzem habe zum Beispiel ein Lkw-Fahrer sein Navi beliehen, weil er Tankkarte und Portemonnaie vergessen hatte. "Wir haben ihm Geld geliehen und er konnte sich Sprit kaufen, um nach Hause zu fahren", erzählt Horn.

Steinbrück und Horn haben 2017 zusammen das Pfandleihhaus Gotha gegründet. In Thüringen sind sie damit eine echte Rarität, denn im Freistaat gibt es nur noch in Erfurt eine vergleichbare Einrichtung, die Wertgegenstände aller Art beleiht. Außerdem gibt es in Thüringen drei Kfz-Pfandleihen. Im Vergleich zum Westen der Republik sind Pfandleihen im Osten eher eine Seltenheit. Der Kulturanthropologe Dr. Dennis Beckmann führt das in seinem Buch "Pfandleiher in Deutschland" auf ein Verbot in der DDR und das sozialistische Wirtschaftssystem zurück:

"In der DDR waren Pfandhäuser zunächst ganz verboten, später wurden öffentliche Pfandhäuser in geringem Umfang zugelassen […]. Zudem darf man nicht vergessen, dass die Schwierigkeit, ein begehrtes Konsumgut zu kaufen, im Osten, im Gegensatz zum Westen, oft nicht durch einen Mangel an Geld, sondern durch einen Mangel an verfügbaren Konsumgütern begründet war." (Beckmann, S.44)

Ein Blick in den Auktionssaal, wo schon die ersten Güter für die kommende Auktion bereitstehen. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Dass sich Pfandleihhäuser auch nach der Wende kaum in Thüringen durchsetzen konnten, liegt womöglich am Geschäftsmodell selbst. Den Wert ständig wechselnder Gegenstände zuverlässig einschätzen zu können, erfordert jede Menge Erfahrung. Matthias Horn etwa beschäftigt sich seit 40 Jahren mit Antiquitäten. Hauptberuflich ist er Geschäftsführer einer Firma für Insolvenzwaren und Sonderposten. André Steinbrück hingegen ist hauptberuflich im EDV-Bereich tätig und daher Experte für technische Geräte. Im Pfandleihgeschäft ergänzen sich die beiden gelernten Kaufleute mit ihrem Fachwissen. "Allein ist die Pfandleihe kein einträgliches Geschäft, aber zu zweit im Nebenberuf und mit unserer Erfahrung, funktioniert es", sagt Steinbrück.

Bei vielen hat sich das Pfandleihhaus Gotha in den zurückliegenden fünf Jahren rumgesprochen. "An manchen Tagen klingelt das Telefon zweimal, an anderen 20-mal", schätzt Horn. Die meisten Kunden rufen an, weil das Pfandgeschäft tagsüber nicht immer besetzt ist. "Wozu auch? Wir sind kein An- und Verkaufsladen. Hier kann niemand reinkommen und etwas kaufen."

Bei der nächsten Auktion kommt sie unter den Hammer: eine grüne Simson im Orginalzustand. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer