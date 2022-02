Um den Transporter zu bergen, waren neben der Polizei auch Feuerwehrleute aus Mühlberg und Wechmar, Notärzte und Sanitäter im Einsatz. Der Fahrer und seine Mitfahrerin wurden nur leicht verletzt. An Brücke und am Auto entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt am Main musste für eine halbe Stunde voll gesperrt werden, später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.