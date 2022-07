Nach dem gewaltsamen Tod eines 25-jährigen Mannes in Gotha hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 33-Jährige sei bereits am Samstag in seiner Wohnung in Gotha festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann soll den 25-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch bei einem Streit derart mit einem Messer verletzt haben, dass er noch am Tatort verstarb.