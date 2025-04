Prinz Andreas hieß Andreas Michael Friedrich Hans Armin Siegfried Hubertus und wurde 82. Jahre alt. Schon seit Jahren war er gezeichnet von einer Parkinson-Erkrankung, an der er seit 2011 litt. Das Haus Sachsen-Coburg und Gotha ist mit zahlreichen europäischen Königshäusern verwandt - auch mit den britischen Royals : Ein bekannter Spross des Geschlechts Sachsen-Coburg und Gotha war Prinz Albert (1819-1861), der spätere Prinzgemahl von Queen Victoria. Bis 1917 trug die britische Königsfamilie offiziell den Familiennamen Saxe-Coburg and Gotha, ehe sie ihren Namen angesichts der anti-deutschen Stimmung des Ersten Weltkriegs in Windsor änderte.

Bis zu seinem 47. Lebensjahr sei Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha der Zugang zum Familienerbe in Thüringen verwehrt gewesen. Umso mehr habe er sich dem Landstrich nach der Grenzöffnung verbunden gefühlt, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Stadt. Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha war von Beginn an Vorstandsmitglied der Friedenstein Stiftung Gotha und der Kulturstiftung. Im Jahr 2002 wurde ihm das Ehrenbürgerrecht der Stadt Gotha verliehen.

Prinz Andreas wurde am 21. März 1943 auf Schloss Casel in der Niederlausitz in Brandenburg geboren. Er verbrachte einen Teil seiner Kindheit und Jugend in den USA, wohin seine Mutter mit ihrem zweiten Ehemann gezogen war. Schließlich kehrte er nach Deutschland zurück, leistete Wehrdienst ab und arbeitete in Hamburg, wo er seine spätere Frau Carin kennenlernte. Sie starb im November 2023. Das Paar bekam drei gemeinsame Kinder: Stephanie, Hubertus und Alexander. In den 1970er-Jahren ließ sich die Familie in Coburg nieder.