Für den Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) geht mit dem Tod von Queen Elisabeth II. eine Ära zu Ende. Kreuch sagte MDR THÜRINGEN am Donnerstagabend, er habe große Hochachtung vor der Lebensleistung der Monarchin. Er sei traurig über ihren Tod, weil er sich eine Welt ohne die Queen nur schwer vorstellen könne. Vor Jahren sei es in Berlin zu einer persönlichen Begegnung mit der Monarchin gekommen, an diesen Moment habe er "unwahrscheinlich bewegende Erinnerungen", so Kreuch.

Knut Kreuch, Oberbürgermeister der Residenzstadt Gotha, trauert um die englische Königin. Bildrechte: dpa