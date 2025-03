Gotha Zerstörte Spiegel und Alkoholfahrt: Zwei Männer verursachen 24.000 Euro Schaden

Hauptinhalt

02. März 2025, 11:49 Uhr

Zwei Männer haben in Gotha am Samstagabend randaliert und wurden dabei von der Polizei gefasst. Einer der beiden verbrachte die Nacht in der Arrestzelle, der andere wurde wieder freigelassen und verursachte wenig später alkoholisiert einen Autounfall.