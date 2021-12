Gotha Razzia nach Aufruf zu Demo vor Haus von Thüringens Innenminister Maier

Hauptinhalt

Nach einem Aufruf zu einer Demonstration vor dem Privathaus von Thüringens Innenminister Maier in Friedrichroda ist in Gotha die Wohnung eines Verdächtigen durchsucht worden. Er hatte in sozialen Netzwerken versucht zu mobilisieren und indirekt zu Gewalt aufgerufen. Der Mann wird der rechtsextremen Szene zugeordnet.