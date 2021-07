"Hier, im Außenpark des Schlosses Reinhardsbrunn, gab es bis zur Wende ein Pionierlager, das danach von der Treuhand übernommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt begab sich die Thüringer Landeskirche auf die Suche nach einem Standort, wo sie ihre nun erst mögliche Bildungsarbeit ansiedeln könnte, und entschied sich für den Kauf dieses Geländes. Neun Millionen D-Mark wurden dafür bezahlt.

Ab 1991 wurden hier sechs verschiedene Bildungseinrichtungen angesiedelt. Das war für uns als Kirche ein Versuch, diesen Standort neu mit Leben zu füllen. Das lief ganz gut, es war ein bisschen wie eine Drehscheibe zwischen Ost und West mitten in Deutschland.

Dann kam eines Tages der große Knall. Der Alteigentümer, der Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha, meldete seine Ansprüche an. Es stellte sich heraus, dass das Landratsamt das Land gar nicht hätte verkaufen dürfen. Da war guter Rat teuer. Der Anspruch bestand ja zurecht. Es gab keine Lösung. Schließlich entschied die Landessynode, das oberste Entscheidungsgremium, das für alle strittigen Kirchenfragen zuständig ist, sich von Reinhardsbrunn zu trennen, trotz der vielen Millionen. Man suchte sehr schnell Ersatz für die Bildungseinrichtungen, sie kamen nach Eisenach, Tonndorf und Neudietendorf. Ich bin 1992 als Pfarrer von Friedrichroda nach Reinhardsbrunn gewechselt und hier für die Erwachsenenbildung und die ländliche Entwicklung zuständig gewesen. Mit dem Verein 'Die neue Arbeit auf dem Lande' haben wir hunderte Projekte umgesetzt. Ich habe gesagt, ich gehe hier nicht weg. Wir haben mit dem Verein beschlossen, dass wir der Kirche ein Angebot machen und das Gelände übernehmen.

Denn dieser Ort ist so wichtig für uns in Thüringen, bedeutende Wurzeln liegen hier. Hier stand das wichtigste Kloster Thüringens, das Hauskloster der Ludowinger. Die Thüringer Landesgeschichte wurde hier mit begründet, hier liegen die religiösen Wurzeln Thüringens. Diesen Ort kann man nicht einfach aufgeben. Wir übernahmen den Ort mit allem, was da war, aber stellten die Landeskirche frei von allen finanziellen Konsequenzen. Ich bin nach Hamburg gefahren, um dort mit der herzoglichen Familienstiftung zu sprechen. Ich habe den Leuten alles erklärt, da haben sie ziemlich schnell gesagt, sie verzichten auf das Grundstück. Dadurch kam die Kirche ins Grundbuch und wir hatten den Rücken frei. Das wäre sicher auf Dauer nicht gut gegangen, es war doch teurer als vermutet. Aber wir haben versucht, aus den Häusern etwas zu machen und unter anderem ein Jugendhaus und ein Heim für Spätaussiedler aufgebaut. 1999 bis 2001 verschärfte sich der Druck. Wie können wir das hier halten? Mit dem Projekt 'Wiege Thüringens' wollten wir etwas anbieten, Gebäude, die es nicht mehr gibt, wieder sichtbar machen: Die Johanneskirche, die erste Kirche Thüringens, das Kloster und die Schauenburg. Die Gebäude haben wir in drei Jahren nachgebaut, 2001 ist die Kirche geweiht worden, sie wurde 1:1 nach den Grundmauern der alten Johanneskirche gebaut, die anderen Gebäude als Miniaturen. Am Johannistag 2001, am 24. Juni, wurde die Kirche geweiht. Es war eine kleine Kirche für maximal 50 Personen. Wir haben alles da gemacht, Hochzeiten, Taufen, Gottesdienste, Andachten, nur keine Beerdigungen. Sie war auch deswegen etwas Besonderes, weil sie die erste Radwegekirche Deutschlands und 24 Stunden offen war. 2010 musste das Gelände doch verkauft werden, mit der Kirche. Sie sollte zwar öffentlich zugänglich bleiben, doch damit kam ein mächtiges Konfliktpotential auf uns zu. Es war deutlich zu merken, dass der neue Besitzer die Kirche nicht will. Wir haben uns schließlich schweren Herzens entschlossen, die Kirche aufzugeben und sie an anderer Stelle wieder aufzubauen. Im Juni 2020 haben wir den letzten Gottesdienst gefeiert und die wichtigen Dinge in einer geistlichen Prozession hinausgetragen. Der Schlussstrich unter die Johanneskirche ist keiner, sondern es ist ein Doppelpunkt, weil es eine neue Kirche geben wird.



