Analyse des Gemäldes sorgt für Überraschung

Die Farbe im Gesicht hauchzart, das Gewand mit groben Pinselstrichen - typisch für Rembrandt in den 1630er Jahren. UV- und Infrarotuntersuchungen des Gemäldes "Alter Mann" sowie die penible Analyse der Malweise setzten Stück für Stück ein Puzzle zusammen. Es war eine fast detektivische Arbeit. So ließen die unterschiedlichen Linienführungen und die Spontanität in der Stilistik das Gemälde näher an Rembrandt selbst heranrücken.

Die Infrarot- und UV-Aufnahmen brachten Überraschendes zum Vorschein. Im Bereich des Bartes und der Kleidung hätten sich verschiedene Pentimenti ablesen lassen. In den tiefen Malschichten seien also Veränderungen sichtbar. Die ursprüngliche Idee des Bildes habe sich also verändert. Die tiefliegenden Pinselstriche konnten nur kunsttechnologisch wieder sichtbar gemacht werden. Im Ergebnis hieße das, das Gemälde kann kaum als Kopie bezeichnet werden. Davon gingen Kunstexperten aber bisher aus.

"Zwilling" hängt in den USA

Das Gemälde des alten Mannes steht in engem Zusammenhang mit einem Gemälde in Cambridge in den USA. Es zeigt den gleichen alten Mann, in der gleichen Haltung bis in die Details hinein. Würde man die Gemälde nebeneinanderlegen, sagt Trümper, würde man zwar stilistische Unterschiede sehen, aber vom Bild her könnte man sie 1 :1 übereinanderlegen. Bisher galt das Gemälde in Cambridge immer als die Vorlage und damit das ältere Gemälde. Und das in Gotha befindliche Gemälde galt als die Kopie. Nach den neuesten Erkenntnissen aufgrund der Restaurierungsarbeiten wird man der Qualität des Bildes so wohl nicht mehr gerecht.