Im Kreis Gotha sind am Sonnabend sechs Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Ein 85-jähriger Subarufahrer hatte nach Angaben der Polizei gegen Mittag auf der B247 in Remstädt beim Linksabbiegen ein aus Richtung Gotha kommendes Fahrzeug übersehen und war mit diesem auf der Kreuzung zusammengestoßen.

Alle sechs Insassen in beiden Fahrzeugen wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. An beiden Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.