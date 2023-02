Aufmerksame Passanten haben in Gotha einem älteren Autofahrer womöglich das Leben gerettet. Wie die Polizei mitteilte, riefen sie Dienstagmittag auf der Wache an, weil ihnen die unsichere Fahrweise aufgefallen war. Daraufhin machten sich Beamte auf den Weg und fanden den gemeldeten Wagen schräg stehend in der Georgenstraße.