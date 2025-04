Damit bei Einsätzen alle Abläufe möglichst reibungslos funktionieren, muss regelmäßig trainiert werden. Am Samstag übte das Team der Rettungshundestaffel einen Ernstfall im Diakonie-Pflegestift Geizenberg in Waltershausen. Es zeigt sich: Nicht nur Hundeführer und Suchhunde müssen trainiert und vorbereitet sein - sondern auch das Pflegepersonal.

"Wir haben viele Einsätze in anderen Pflegeheimen, wo keiner mehr weiß, wer was berührt hat, wo wir überhaupt noch einen sauberen Geruchsträger finden - manchmal gibt es nicht einmal ein Foto der vermissten Person. Keiner weiß, was sie zuletzt anhatte, und so weiter", sagt Schneider. Situationen wie diese erschweren die Arbeit der Rettungshundestaffel erheblich.

Besonders in den ersten Tagen nach dem Einzug ins Pflegeheim sei die Gefahr groß, dass Seniorinnen und Senioren verschwinden. Das Haus in Waltershausen trifft deshalb Vorkehrungen: "Da zieht die Diakonie zum Beispiel am ersten Tag direkt Kompressen. Damit wir wenigstens die Möglichkeit haben, im Notfall auf irgendetwas unsere Suche aufzubauen. Die Leute werden dann mit sterilen Tüchern abgerieben, die Tücher werden in Tüten gepackt und in Gläser eingeschraubt - damit wir einen sauberen Geruchsträger haben“, erklärt die Hundeführerin.