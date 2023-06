Richtfest Thüringer Jugendherbergen erholen sich nach der Corona-Krise

Richtfest für neue Jugendherberge Gotha

So ist in Gotha am Donnerstag Richtfest für eine neue Jugendherberge gefeiert worden. Sie soll im Herbst kommenden Jahres den Betrieb aufnehmen. Das Haus am zentralen Klosterplatz soll mehr als 150 Gästen Platz bieten. Es verfügt laut Thüringer Jugendherbergsverband über eine moderne Einrichtung und hat einen Tagungsraum mit Blick auf die Altstadt. Mit der neuen Herberge soll Gotha besonders für junge Leute und Familien noch attraktiver werden. Bildrechte: MDR/Peter Sommer

Insgesamt soll der Bau rund zwölf Millionen Euro kosten. Sieben Millionen Euro zahlt die Stadt Gotha, das Land Thüringen beteiligt sich mit fünf Millionen Euro. Im Herbst 2024 sollen die ersten Gäste einziehen.

An Gothaer Tradition angeknüpft

Mit der neuen Herberge werde Gotha besonders für junge Leute und Familien noch attraktiver, sagte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Zudem knüpfe die Stadt damit an eine Tradition an. 1921 war in Gotha die erste Jugendherberge in Thüringen überhaupt eröffnet worden. 2020 musste das Haus geschlossen werden.

Auslastung unterschiedlich verteilt

Die Betreiber hoffen, dass die Herberge gut ausgelastet sein wird - wie auch die Häuser in Erfurt, Weimar oder Eisenach. Anders sieht es in Herbergen in kleineren Orten aus. Darauf reagiert der Verband.