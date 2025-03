Bildrechte: MDR/Marianne Allweiss

Spurensuche Gothajský Salám - die bekannte-unbekannte Spezialität aus Gotha in Tschechien

12. März 2025, 14:12 Uhr

Jedes Kind in Tschechien kennt die Gothajský Salám und Tausende in unserem Nachbarland beißen täglich in die helle Zervelatwurst. Doch kaum einer weiß, dass sie ursprünglich aus Gotha kommt. Selbst in Gotha ist das (fast) in Vergessenheit geraten.