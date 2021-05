Seit 2018 läuft ein Großbauprojekt in Gotha: Deutschlands größter Schlossbau aus dem 17. Jahrhundert wird aufwendig saniert. Während manche Baumaßnahmen bereits abgeschlossen sind, wie die Ostturm-Sicherung und die Dachsanierung der Orangerie, ist ein großes Teilprojekt im vollen Gange. Denn auch der Westflügel benötigt ein neues Haupt.

Viel Staub wird auf dem Schloss Friedenstein aufgewirbelt, damit der Westturm eine Verankerung für die Statik bekommt. Vier Löcher sind dafür nötig, aber die lassen sich nicht mal eben auf die Schnelle durch den Beton bohren. Zwei Tage dauert es, bis ein Loch fertig ist. Ein Kraftakt also. Direkt neben den Mauern des Westturms geht es noch aufwendiger zu. Die Zimmerleute widmen sich dem letzten Meter des Daches.

Im vergangenen Jahr konnte bereits der erste Bauabschnitt der Dachsanierung mit 50 Meter Länge abgeschlossen werden. In diesem Jahr zimmert das Team die Holzbalken für den zweiten Bauabschnitt, der ebenfalls 50 Meter beträgt. Auch davon sind mehr als die Hälfte bereits fertig. Es wurden schon neue Fenster eingebaut und der Schiefer verlegt, der extra aus zwei verschiedenen Gruben aus Spanien kommt. Zum einen damit die Farbe der Platten der des Ostflügels ähnelt. Zum anderen weil es in Thüringen keine Gruben gibt, die für die Größe des Daches genügend Schiefer hergeben. Die alten Schieferplatten waren zu verschlissen, sodass sie nicht wiederverwendet werden konnten.

Die vergangenen Jahrhunderte haben auch dem Dachstuhl zugesetzt. Die originalen Dachbalken stammen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach so einer langen Zeit ist es also kein Wunder, dass sie zum Teil verformt und verfault waren. "Die Größe des Daches mit einer Länge von 100 Metern und die Menge an Holz, die wir benötigen sind schon eine Herausforderung", sagt der Polier Gordon Buschko-Aschenbrenner. Den alten Dachstuhl konnten er und das restliche Team mit Stahlkonstruktionen und neuen Holzbalken unterstützen. Doch für die letzten 13 Sparren kommt diese Hilfe zu spät.