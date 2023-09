2016 hatte der Bundestag für die Sanierung von Schloss Friedenstein 30 Millionen Euro bereitgestellt, das Land ergänzte den Betrag in gleicher Höhe. Zwei Jahre später bewilligte der Bund nach erneutem Werben der Stadt weitere 50 Millionen Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm für die mitteldeutsche Kulturlandschaft.

Da das Land diese Summe nicht in gleicher Weise kompensieren konnte, einigten sich Bund, Land und Stadt auf die Hälfte. Von möglichen 160 Millionen Euro sei damit am Ende die stattliche Summe von 110 Millionen übriggeblieben, die der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zur Verfügung gestellt worden sei, so Kreuch. Dabei habe sich die Stiftung selbst nie um Mittel für Gotha beim Bund bemüht.