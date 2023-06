Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag den Marktplatz in Waltershausen im Kreis Gotha geräumt. Während des Stadtfestes war es dort kurz nach Mitternacht zu einer Schlägerei gekommen. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN am Montag sagte, hatten Zeugen nach mehreren Körperverletzungen die Beamten gerufen.