Der Umweltverband BUND will sich im Frühjahr im Landkreis Gotha auf die Suche nach den kleinen Schlafmäusen mit den Zorro-Masken im Gesicht machen. Anita Giermann vom Thüringer Landesverband sagte am Mittwoch, nach Ende des langen Winterschlafs solle einem Fund des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) Thüringen nachgegangen werden. Im vergangenen Jahr hätten Kollegen in einem alten Steinbruch einige der Nager entdeckt, was "eine kleine Sensation" gewesen sei. Giermann ist die Thüringer Koordinatorin des deutschlandweiten Projekts "Spurensuche Gartenschläfer".

Die Schlafmaus sieht aus als hätte sie eine Zorro-Maske im Gesicht. Bildrechte: dpa