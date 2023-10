Zur Schlittenhunde-Weltmeisterschaft in Mühlberg im Kreis Gotha rechnen die Veranstalter mit bis zu 700 Hunden und 200 Teams aus 17 Ländern. Das teilte der Thüringer Schlittenhundesportclub am Samstag mit. Die sogenannten Dryland World Championships sollen demnach am zweiten Adventswochenende stattfinden.