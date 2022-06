Schloss Ehrenstein liegt am nordöstlichen Stadtrand von Ohrdruf, von der Ohra und kleinen Teichen umrandet. Eine wechselvolle Geschichte prägt die alten Gemäuer, die in der Ohrdrufer Altstadt liegen. Als Residenzsitz der Grafen von Gleichen und der Fürsten von Hohenlohe errichtet, wurde es später als Schule und als Soldatenquartier sowjetischer Truppen genutzt.

Der Glanz der Residenzzeit verblasste und die bauliche Zerstörung nagte an den Mauern des Renaissanceschlösschens. Der Historiker Hartmut Ellrich gibt in seinem neu erschienenen Schlossführer nicht nur fundierte Einblicke in die Bau- und Nutzungsgeschichte des Schlosses. Das Buch spiegelt gleichzeitig auch ein Stück Stadt- und Regionalgeschichte wider.

Hartmut Ellrich vor der Haustür seiner Buchhandlung in Ohrdruf mit dem Schlossführer. Bildrechte: Dr. Michael Imhof, Michael Imhof Verlag

Autor des Schlossführers Hartmut Ellrich Der Autor und Historiker Hartmut Ellrich ist 1970 in Mannheim geboren. An der hiesigen Universität studierte er Mittlere und Neuere Geschichte sowie Politikwissenschaft. Sein Studium schloss er an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ab. Bereits 2015 veröffentlichte Ellrich den "Stadtführer Ohrdruf". Sein neuestes Werk "Schloss Ehrenstein. Ohrdruf" erschien am 30. Mai.

Eines der bedeutendsten Renaissanceschlösser in Thüringen

Das Schloss Ehrenstein gehört laut der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu den bedeutendsten Schlössern in Thüringen. Die geschlossene vierflügelige Schlossanlage ist die einzige dieser Art in Thüringen und somit historisch von großer Bedeutung. Der Bau wurde 1550 von Graf Georg II. von Gleichen in Auftrag gegeben. Auf den Resten eines alten Klosters, das 777 gebaut und dem Heiligen Petrus geweiht worden ist, wurde der Renaissancebau errichtet. Der Kirchenbau zählt mit zu den ältesten Gotteshäusern in Thüringen.

Zu den maßgeblichen Architekten des Schlosses zählen Georg und Valentin Kirchhof. Noch heute erinnert der sich im Schloss befindende Grabstein an die damaligen Bauherren. Nachdem die Grafenlinie von Gleichen-Tonna 1631 erlosch, wurde Ohrdruf - und somit auch das Schloss Ehrenstein - an die Grafen und späteren Fürsten von Hohenlohe-Neuenstein überschrieben. Fassaden und Innenräume des Schlosses wurden Mitte des 18. Jahrhunderts von Johann David Weidner im Barockstil umgebaut.

Die Pläne des Architekten stellen für den Historiker Ellrich eine Besonderheit dar. Weidner sei es zu verdanken, dass der Westflügel umgebaut und der Rokokosaal im Nordflügel entstehen konnte. Fürst Hermann zu Hohenlohe verkaufte 1870 das Schloss an den damaligen Gothaischen Staat. Johann David Weidner baute im 18. Jahrhundert den Westflügel und Teile des Nordflügels im Auftrag des Fürsten August Wilhelm im Rokokostil um. Weidner gilt als ein bedeutender Spätbarock-Architekt in Mitteldeutschland. Bildrechte: Landesarchiv Baden-Württemberg/Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein

Vom fürstlichen Gemach zum Klassenzimmer und Soldatenquartier

Im selben Jahr wurden die einst fürstlichen Räume des Nordflügels als Klassenräume umfunktioniert. Später wurde das Schloss nicht nur als Schule genutzt, sondern das Landratsamt verwendete die Räumlichkeiten auch als Büro.

Der Schlossplatz um 1900: Das Gebäude wurde zeitweise als Schule genutzt und beherbergte Büros des Landratsamtes. Bildrechte: Archiv

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Teile des Schlosses vom städtischen Heimatverein bezogen. Ab Mitte der 1950er-Jahre nutzten sowjetische Truppen einen Großteil des Schlosses als Schule und für Wohnzwecke. Die Sowjets hinterließen 1973 eine Ruine, so Ellrich.

Blick zum Nordflügel im Jahr 1985: Das Schloss war damals deutlich heruntergekommen. Bildrechte: Jörg Blobelt

Nach der Wende sollte das Schloss eine neue Chance bekommen. Die Stadt Ohrdruf erwarb das Gebäude 1997 und bemühte sich seither um die Sanierung. Es sollte als Museum, Archiv und Bibliothek genutzt werden und als ein Wahrzeichen der Stadt Ohrdruf wieder im neuen Glanz erstrahlen.

Etwa zehn Jahre später erhielt die Schlossfassade ihren jetzigen Fassadenanstrich in den Farben weiß und rot. Schritt für Schritt wurden die einzelnen Innenräume ausgebaut und saniert. Die Wiedereröffnung nach dieser langjährigen Neugestaltung war damals am 26. November 2013 geplant. Doch so sollte es nicht kommen. Der Innenhof von Schloss Ehrenstein kurz nach dem Brand im Jahr 2013. Bildrechte: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, M.L. Preiss

Verbrannte Hoffnung

Am Tag der geplanten Wiederöffnung brach ein Feuer im Schloss aus. Der Großbrand zerstörte im November 2013 innerhalb weniger Stunden weite Teile des Schlosses. Die historischen Dächer, Innenräume und deren Ausstellungsstücke verbrannten. Glücklicherweise blieben dennoch einige Kunstwerke von der Zerstörung verschont und konnten erhalten werden.