"Das, was Sie im Moment sehen, ist nur die Unterbrechung des Verfalls", sagte Ramelow weiter. "Wir sind noch nicht an der Stelle, wo wir sagen, jetzt steigen wir in die Generalsanierung ein." Mithilfe einer Arbeitsgruppe soll gemeinsam mit Gemeinde, Landkreis und Förderverein überlegt werden, was aus dem Anwesen werden könne. Es werde mit jedem offen geredet, der mit einem Konzept ums Eck komme. Bis dahin verbiete es sich, eine fertige Idee im Kopf zu haben, so Ramelow. "Das haben wir hier in diesem Objekt dreimal erlebt - und es war jedes Mal eine krachende Niederlage."