Nachwuchs gesucht Schnuppertag bei der Polizei verschafft Einblick in den Beruf

Der Schnuppertag in Eisenach war für die Jugendlichen am Ende wirklich intensiv. Denn wegen der Corona-Regeln hatte man die Jugendlichen in zwei kleine Gruppen aufgeteilt und so konnten Tim, Sitara und Nico sehr konzentriert alles aufnehmen, was ihnen Polizeihauptmeisterin Peggy Schuchardt zeigte und erzählte. Tim konnte im Streifenwagen Probesitzen, in der Einsatzzentrale wurde erklärt, was ein Polizist alles so an seinem Koppel hängen hat und was nach einem Notruf passiert und sogar die Hafträume im Keller konnten die Jugendlichen besuchen.