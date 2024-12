Jacob und Wilhelm Grimm lebten zu dieser Zeit in Kassel und arbeiteten an den berühmten "Kinder- und Hausmärchen". In einem Brief vom 7. März 1812 bedankte sich Wilhelm für das "angenehme Chokolatgeschenk" und ergänzte: "Ich gehe nicht spatziren, ohne ein paar einzustecken." Durch diesen Briefwechsel sei Linnebach auf das Rezept eines Gothaer Hofkonditors für "Pralins von Chokolade" aufmerksam gemacht worden. Dabei dürfte es sich um die Geschenke der Tante Henriette gehandelt haben.