Zudem nimmt sich Benjamin Walter nach eigenen Angaben viel Zeit für seine Kunden, denn jeder Schuh sei anders und habe seine Berechtigung. Es komme dabei vor allem darauf an, wann man den Schuh trägt, wie lange und wie oft. "Das macht den Schuhladen auch so besonders, denn neben dem Kaffeeangebot biete ich keine Produkte von der Stange an. Außerdem berate ich die Kunden individuell", meint Walter. Das fehle allerdings beim Online-Einkauf.

Bei den Kunden kommt das Konzept Schuhcafé laut Benjamin Walter gut an. Es gebe sogar die ersten Stammkunden, die teilweise nur wegen des Kaffees in den Laden kommen: "Wir hatten mal ein Paar aus Erfurt hier, die in Friedrichroda drei Tage Urlaub gemacht haben. Die kamen dann abends kurz vor 18 Uhr rein und wollten einen Kaffee trinken. Sie waren davon so begeistert, dass sie sogar Wochen später an einem Wochenende wieder nach Friedrichroda kamen, um einen Kaffee zu trinken."