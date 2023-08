Die Kooperative Gesamtschule "Herzog Ernst" in Gotha ist ein imposanter Bau, innen wie außen. Fast 900 Kinder und Jugendliche lernen hier, können Schullaufbahnen absolvieren vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur. Das bedeutet, sagt Schulleiter Klaus Breitsprecher, dass die Vielfalt groß ist. Für den sozialen Zusammenhalt brauche es Hilfe: "Der Ton ist rauer geworden in der ganzen Gesellschaft und natürlich auch bei uns an der Schule, das spiegelt sich eins zu eins." Dagegen gezielt anzugehen, könnten Lehrerinnen und Lehrer nicht leisten.

Schulleiter Klaus Breitsprecher hält die Arbeit des "Respekt Coach" pädagogisch für einen großen Gewinn – die Lehrer würden das nicht schaffen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Deshalb ist Breitsprecher froh, dass insgesamt drei Sozialarbeiterinnen die Schule unterstützen. Eine davon ist Elisa Bönisch, die als "Respekt Coach" Toleranz, Vielfalt, und Empathie bei den Schülerinnen und Schülern fördern soll. Diese Demokratiebildung fängt im Kleinen an, allein dadurch, dass Bönisch in den Pausen zu festen Zeiten in ihrem Büro ansprechbar ist für die Anliegen aller.

Darüber hinaus organisiert sie je nach Bedarf Angebote für Gruppen: beispielsweise einen Workshop zum Thema Rassismus, eine Fahrt in die KZ-Gedenkstätte Buchenwald, theaterpädagogische Gewaltprävention, ein Projekt zum Thema Flucht und Migration.

Seit knapp drei Jahren arbeitet Elisa Bönisch als „Respekt Coach“ an einer Gesamtschule in Gotha. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Mit ihrem Budget kann sie Bildungsträger zu speziellen Themen beauftragen. Oder sie übernimmt selbst Themen, beispielsweise, wenn es um den Zusammenhalt in einer Klasse geht. Dann schlägt sie Teamspiele vor, erzählt Bönisch, und anschließend wird überlegt, wie die Erkenntnisse aus dem Spiel in den Klassenalltag übernommen werden können.

Die Jugendlichen überlegten sich Regeln – und auch, was zu tun sei, wenn sie nicht eingehalten werden. Eine Klasse habe festgelegt, dass Verstöße mit Liegestützen zu ahnden seien, erzählt sie. Das funktioniere gut, wenn es von den Schülerinnen und Schülern selbst kommt.

Für Schülerinnen und Schüler wie Leni (rechts) hat Elisa Bönisch ein offenes Ohr, organisiert aber auch Gruppenangebote wie Workshops oder Exkursionen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Die Zeit für solche Angebote geht in der Regel vom Unterricht ab. In den ersten Jahren habe es da oft "kleine Kämpfe" gegeben, sagt Bönisch. Dafür hatte sie gerade in Corona-Zeiten Verständnis, weil es so viel Stoff aufzuholen gab.

"Aber unsere Themen sind auch wichtig", betont sie. "Jetzt nach drei Jahren ist es wirklich so, dass die Lehrerinnen und Lehrer auf mich zukommen, selbst anfragen und immer ihre Zeit zur Verfügung geben."

Mit welchen Problemen die jungen Leute zu ihrem "Respekt Coach" kommen? Derzeit treibe sie vor allem das Thema Internetsicherheit, Fake News und Verschwörungsmythen um, sagt Elisa Bönisch. Damit fühlten sich viele Schülerinnen und Schüler überfordert.

"Die kriegen jeden Tag so viele Infos zu so viel verschiedenen Themen, sei es Ukraine-Krieg oder davor die Corona-Pandemie. Die wissen gar nicht: was soll ich noch glauben, wie gehe ich mit all diesen Infos um, wie geht es überhaupt weiter? Da sind wir auch die, die Schülerinnen und Schüler auffangen in diesen Zeiten."

Anne-Juliane Pogander vom Diakoniewerk Gotha befürchtet „fatale Folgen“, wenn das Programm der "Respekt Coaches" vorzeitig ausläuft. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Angestellt ist Elisa Bönisch beim Diakoniewerk Gotha. Das beschäftigt auch zwei weitere "Respekt Coaches" an Schulen in Eisenach und Mihla. Geschäftsführerin Anne-Juliane Pogander schätzt dieses Bundesprogramm, das seit 2018 läuft, ganz besonders.

Zum einen richte es sich – anders als viele andere – nicht an einzelne Gruppen, sondern an alle. Und es arbeite präventiv: "Wir können da an Schulen etwas machen, bevor die Kinder in den Brunnen gefallen sind", sagt sie. "Das ist eine Arbeit, die für die Gesellschaft total wichtig ist." Auch eine wissenschaftliche Begleitstudie habe dies bestätigt.

Umso überraschter war Pogander, als sie in die Sommerferien die Nachricht vom Bundesfamilienministerium bekam, dass die Arbeit der „Respekt Coaches“ dieses Jahr vorzeitig enden soll. Sie musste ihren drei Sozialarbeiterinnen kündigen und befürchtet fatale Folgen – auch politisch.