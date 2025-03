Die Afrikanische Schweinepest bedroht die Schweinebestände. In einigen Regionen Deutschlands sind Fälle der Tierseuche bei Wildschweinen als auch bei Hausschweinen aufgetreten. In Thüringen ist die Virus-Infektion bisher nicht festgestellt worden.

Auch in anderen Regionen in Thüringen beschäftigen sich Jäger und Behörden mit der Afrikanischen Schweinepest. In Nordthüringen wurde bereits im vergangenen Herbst für den Ernstfall geprobt.