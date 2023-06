Jörg Rauschenberg stand in Dachwig, Erfurt und Arnstadt als Bademeister am Beckenrand.

Jörg Rauschenberg stand in Dachwig, Erfurt und Arnstadt als Bademeister am Beckenrand. Bildrechte: MDR/Förderverein Freibad Dachwig

Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, war er seit 1981 fast ununterbrochen als Rettungsschwimmer tätig. Rauschenberg hätte seine berufliche Laufbahn in Dachwig begonnen. Kurz nach der Wende sei er nach Erfurt gewechselt. Es folgten 16 Jahre im Schwimmbad Arnstadt. 2019 sei der Bademeister nach Dachwig zurückgekehrt.

Das Fest beginnt am Freitag mit einem Kinoabend. Samstag ist Familientag mit Kabarett und Live-Musik. Am Sonntag wird Jörg Rauschenberg offiziell verabschiedet. Mit ihm verliere die Gemeinde Dachwig ihren hauptberuflichen Bademeister, der auch für den Schwimmunterricht verantwortlich gewesen sei, so die Gemeinde.