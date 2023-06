Das Fest beginnt am Freitag mit einem Kinoabend. Samstag ist Familientag mit Kabarett und Live-Musik. Am Sonntag wird Jörg Rauschenberg offiziell verabschiedet. Mit ihm verliere die Gemeinde Dachwig ihren hauptberuflichen Bademeister, der auch für den Schwimmunterricht verantwortlich gewesen sei, so die Gemeinde.