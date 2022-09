Manche haben diesen Blick, wenn sie nach langer Zeit das Meer wiedersehen. Bei Thea zaubert das Schwimmbad Friedrichroda im Kreis Gotha diesen glücklichen Ausdruck aufs Gesicht. Es ist das 50 Meter lange Sportbecken, das herrliche Wasser - mit dieser "Anziehungskraft", wie sie sagt. Das Freibad in Friedrichroda Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Wir verabreden uns am Freitagmittag. Eigentlich wäre das Bad schon ein paar Tage geschlossen. Aber der Sommer 2022 gibt alles und so kann noch ein paar Tage länger geöffnet bleiben - voraussichtlich bis zum 15. September.

Thea Stübig sitzt bei unserem Treffen auf einer Bank am Beckenrand. Die Sonne scheint und vor ihr steht ihr roter Rollator. Ein paar wenige Schwimmer sind da, der "harte Kern". Zwei Frauen, die jeden Tag hier schwimmen - Elke und Astrid. Die beiden bewundern Thea, und Thea bewundert die beiden, weil sie so gut und viel schwimmen. Lustige Schwimmbad-Truppe: Alle lieben das Wasser. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Eine Freundin hatte mir ein Video geschickt von Thea Stübig - in Aktion. Deshalb bin ich da. Das will ich sehen und mit der alten Dame darüber sprechen. Sie läuft ganz langsam und mit Hilfe zum Startblock, steigt leicht wackelig hinauf. Nimmt Haltung an und macht einen Köpfer. Am Startblock 1 geht's immer ins Wasser. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sie ist lustig, sie ist mutig und was ich von der 89-Jährigen und den anderen am Beckenrand höre, lässt mich einfach nur staunen.

"Mein Schatz, der Bademeister"

Thea ist nicht mehr gut zu Fuß. Sie braucht jemanden, der sie zu Hause abholt und zum Bad fährt. Das machen entweder die drei Söhne - oder, wenn die arbeiten müssen oder nicht spontan können, Waldemar Schönknecht - Waldi. Er ist seit vier Jahren der Bademeister. Er holt Thea mit dem Auto ab und wenn sie ins Wasser will, da hilft er ihr. Sie erzählt mir: "Wir haben uns gesehen und es hat gepasst." Die Runde lacht. Sie schaut rüber zu Waldi und sagt: "Mein Schatz, der Bademeister." Passt auf, dass Thea heil ins und aus dem Wasser kommt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Schwimmbadbegeisterte Familie

Ihr Sohn Bernd ist auch da. Sonst kommt er am Wochenende nach Friedrichroda und ist "beruhigt", wenn er weiß, dass die Mitarbeiter hier im Bad nach seiner Mutter schauen. Er hatte sein Seepferdchen, wie wir heute sagen, noch vor der Schuleinführung. In der ersten Klasse hatte er dann "Bronze" gemacht. Er erinnert sich noch, wie stolz die Mutter damals war. Schwimmen und Springen - das gehörte schon immer zu ihrem Leben. Er bewundert ihren Mut. Vom Zehner, so wie sie, sei er aber nie gesprungen, erzählt er. Von links nach rechts: Schwester Christel, Sohn Bernd und Mutter Thea lieben das Schwimmbad Friedrichroda schon viele Jahre. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Sogar durch brennende Reifen gesprungen

Doch Thea hüpfte damals nicht mit zugehaltener Nase als "Kerze" vom Zehner, sondern immer mit Köpfer - sogar durch brennende Reifen! Diesen Trick hatte Thea auch drauf, leider gibt es kein Foto mehr davon. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Jeden Monat gab es früher "Schwimmspiele" in Friedrichroda für die Urlauber und die Vereinssportler. Es fallen Namen von früher, die Runde hat für das Treffen Fotoalben dabei und schwelgt in Erinnerungen: Neptunfest mit Seeprinzessin und einem Kinderwagen, der einst als Showeinlage vom Zehner ins Wasser geschubst wurde, wie auch ein Koffer mit einem Jungen. Die Schwimmer von heute und die Erinnerungen von gestern. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Mit dabei war auch immer Theas Schwester Christel. Auch heute ist sie es. Nur ins Wasser will sie heute nicht. Doch auch Christel hatte es faustdick hinter den Ohren. Die Runde erzählt von einem legendären Sprung, bei dem sie immer mit einem gewissen Norbert gemeinsam vom Zehner sprang. "Melassesprung", sagen sie. Es muss so gewesen sein, dass er sie kopfüber auf seinen Rücken genommen hat, sie sich an seinen Füßen festgehalten hat und beide dann gemeinsam vom Turm sprangen. Er mit dem Kopf voraus. Erinnerst du dich an den...? Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Bei einer solchen Aktion büßte Christel einen Zahn ein. Was für eine Geschichte! "Der Mut ist noch da", sagt Bernd und schaut zu seiner Mutter und seiner Tante.

Springen würde ich sofort, aber die Zeit ist vorbei. Theas Schwester Christel

Jungbrunnen Friedrichrodaer Heilwasser

Auch Thea würde am liebsten noch mal hoch hinaus, doch sie darf nicht mehr so viel springen. Früher sei sie den Turm "hoch und runter". Heute passen die Bademeister auf, dass Thea nicht die Leiter erklimmt, sondern auf dem Einer bleibt. Der hat kein Geländer, sie gehen deshalb zur Hand. Gemeinsam zum Sprungturm. Der Bademeister muss aufpassen, dass Thea nicht aus Gewohnheit auf den Zehner marschiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sie wird leiser und sagt, dass sie sich manchmal schäme. Warum das? "Weil ich nur noch vom Einer springen kann." Ich halte das nicht für möglich.

Ich humple ins Wasser - aber im Becken fühle ich mich wie 20, da bin ich jung. Thea Stübig

Brustschwimmen klappt nicht mehr so gut und so zieht Thea ihre Bahn halt auf dem Rücken. Früher war sie die Kraulerin, Schwester Christel die Brustschwimmerin. Es ging zu Wettkämpfen und Lehrgängen nach Apolda, Erfurt, Halle und Pößneck. In jeder freien Minute waren sie im Sommer im Schwimmbad. Zu den Schwimmspielen kamen mehr als Tausend Besucher. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Auch heute kommen die Schwestern noch gerne her. Schwimmen, tauchen, springen - "da gucken etliche", erzählt Sohn Bernd. Er erinnert sich, wie er am Beckenrand zusah, wie die Mutter aufs Brett ging. Staunende Jugendliche raunten sich zu: "Jetzt springt die Alte wieder." Dann machten sie Platz - später klatschten sie. Die Schule hat wieder begonnen - es ist leer im Schwimmbad geworden. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

"Das kannst du besser!"

Bademeister Schönknecht hilft Thea jetzt wieder auf den Einer. Sie nimmt Haltung an und macht ihren nächsten Köpfer. Gibt sich selber keine Höchstwertung, Thea. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Während ich es wirklich nicht fassen kann, taucht Thea auf und ist unzufrieden. "Das war nichts", sagt sie. Von der Seite ruft Christel: "Das kannst du besser!" Seit mehr als 80 Jahren spornen sich die beiden gegenseitig an, scheint mir.

Und so geht Thea noch mal aufs Brett und springt ein zweites Mal. Diesmal ist sie zufrieden. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie mit einem verschmitzten Blick mindestens mit einem Sprung vom Dreimeterturm liebäugelt. Wie hoch darf's denn sein? Einer, Dreier, Fünfer oder Zehner? Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck