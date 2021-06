Die Turmspitze der Marktkirche in Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis droht abzustürzen. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das die Evangelische Kirchgemeinde in Auftrag gegeben hat. Wie die Thüringer Allgemeine am Mittwoch berichtete, ist "Gefahr im Verzug". Der bauliche Zustand der Laterne wird demnach als "kritisch" bewertet.

Die Turmspitze muss nun nach Angaben von Pfarrer Dirk Vogel schnell abgenommen werden. Die Kosten allein für die Abnahme und das provisorische Abdecken des Turmhelms liegen bei mehr als 50.000 Euro. So viel Geld hat die Kirchengemeinde laut Vogel nicht in der Rücklage. Er hofft nun auf Unterstützung der Stadt. Spätestens im Juli sollen die Arbeiten in Auftrag gegeben werden - so der Plan.