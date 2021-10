1946 - 1958

Alle fünf Gemälde werden in verschiedenen Güterzügen über Leipzig in die Sowjetunion gebracht. Dabei sei es sehr geordnet zugegangen, sagt Timo Trümper. Die Sowjets haben Listen angefertigt. Auch in Moskau gab es einen Katalog der Gothaer Kunstsammlungen. Sowjetische Kunsthistoriker waren damit beschäftigt, Listen für sowjetische Trophäenbrigaden zu erstellen. So sollten die unzähligen Objekte, unter ihnen auch die fünf Gemälde, über Sammellager in die Sowjetunion gelangen. Komplette Sammlungsbestände wurden mitgenommen, so Trümper, im Sinne einer Kriegsreparation. Die Pläne stammten bereits aus dem Jahre 1942. Europaweit sollten 1.200 Kunstwerke eingesammelt werden. Dieser Plan sei verworfen worden.

Stattdessen wurden in Gotha, Dessau, Dresden oder auch Berlin komplette Kunstsammlungen abtransportiert. Die Kunstgegenstände wurden geschützt verpackt und bewacht. Vier der Gothaer Werke gelangten so nach Moskau. Das "Selbstbildnis mit Sonnenblume" gelangte in die Eremitage nach St. Petersburg, damals Leningrad. 1957/ 58 sind sie Teil einer Rückgabe-Ausstellung in Moskau und Sankt Petersburg.

1958 - 1979