Auf dem Bahngelände von Neudietendorf im Landkreis Gotha hat es am Mittwochabend einen schweren Unfall durch Stromschlag gegeben . Wie die Bundespolizei mitteilte, beobachteten Anwohner gegen 21 Uhr einen grellen Lichtbogen und eilten zum Bahngelände. Dort fanden sie im Gleisbett einen schwerst verletzten Mann.

Wie sich herausstellte, war der 29-Jährige auf einen abgestellten Waggon eines Güterzuges geklettert und in die Nähe der 15.000 Volt starken Oberleitung geraten. Der Strom sprang dabei auf den Mann über, weil er zu nah an der Leitung war. Nach dem Stromstoß sei er ins Gleisbett gestürzt, hieß es. Laut Bundespolizei erlitt der 29-jährige Mann schwere Verbrennungen an 60 Prozent seiner Hautoberfläche.