Mittagszeit auf dem Neumarkt in Gotha. Pünktlich um zwölf läuten die Glocken der Margarethenkirche. Neben der Kirche steht ein großes weißes Zelt, davor mehrere Stehtisch, an denen sich schon mehrere Menschen versammelt haben. Der Duft von Linsen- und Kürbissuppe zieht die Passanten an. Die Diakonie lädt ein zur Aktion "Einmal essen macht zweimal satt". Für fünf Euro gibt's eine Portion Suppe nach Wahl, die Hälfte des Preises wandert in die Spendenkasse.

Die Gäste konnten zwischen Linsensuppe mit Würstchen oder eine vegetarischen Kürbissuppe wählen. Bildrechte: MDR/Anna Hönig