Die Bärin Sarah habe in ihrem hohen Alter einige Leiden gehabt. Ihr Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen Tagen dramatisch verschlechtert, heißt es von der Stadt. Schweren Herzens hätten sich die Verantwortlichen gemeinsam mit Tierärzten dazu entschieden, "sie gehen zu lassen, um ihr weiteres Leiden zu ersparen".

Die Bärenanlage im Tierpark Gotha wurde den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren nur noch als Altersresidenz für die Syrische Braunbärin genutzt. Die Anlage entsprach laut Stadt schon lange nicht mehr den Anforderungen einer tiergerechten Haltung mehrerer Bären.

Die Unterbringung der Bären im Gothaer Tierpark stand auch in der Kritik. Sarah sei schlecht untergebracht worden, kritisierte die Stiftung Bären aus Leinefelde-Worbis schon vor Jahren. Die Anlage in Gotha sei zu klein und zu karg. Der Bär habe zudem keine Rückzugsmöglichkeiten und lege auffällige Verhaltensstörungen an den Tag.