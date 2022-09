Die Tafel in Gotha ist vorerst geschlossen. Die Gründe dafür sind fehlendes Personal und mehrere Krankheitsfälle, berichtet die Thüringer Allgemeine. Die Regale in der Ausgabestelle am Erfurter Landberg bleiben vorerst leer. Es gibt laut dem Bericht derzeit keinen Fahrer, der die Spenden einsammeln kann.

Die Ausgabestelle der Gothaer Tafel am Erfurter Landsberg ist derzeit geschlossen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa